Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2023 ore 17 | 15

Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2023 ORE 16:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA A CAUSA DI LAVORI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PER CHI VIAGGIA VERSO NAPOLI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA BARRIERA DI Roma SUD RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO CON LA VIA PONTINA FINO ALL'USCITA ANAGNINA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA CONSUETE CODE ALTEZZA LABARO RIMOSSO IL CANTIERE SULLA VIA PONTINA AL MOMNETO CIRCOLazioNE REGOLARE DAL RACCORDO FINO A LATINA NELLE DUE DIREZIONI INFINE STARDA CHIUSA SULLA VI ATIBERINA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA PIAN DELL OLMO A CAUSA DI UN SINISTRO PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA PER IL RIPRISTINO DELLA ...

