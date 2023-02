Via l'alta pressione dall'Italia, torna il maltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Il promontorio d'alta pressione sta lasciando sempre più spazio alle infiltrazioni umide sul nostro territorio. Tra oggi e domani in arrivo deboli precipitazioni sulle regioni del centro-nord; qualche nevicata sarà possibile sull'arco alpino al di sopra dei 1500-1600 metri nel corso delle ore diurne e fin verso i 1200-1400 metri di quelle notturne. Temperature che prima del fine settimana risulteranno ancora al di sopra delle medie del periodo. Ultimo weekend del mese che secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, vedrà un progressivo calo delle temperature e la formazione di un vortice di bassa pressione che porterà maltempo diffuso in Italia. Attenzione a Domenica quando le nevicate potranno spingersi fino a quote molto basse, specie al settentrione. Ecco le ... Leggi su agi (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - Il promontorio d'sta lasciando sempre più spazio alle infiltrazioni umide sul nostro territorio. Tra oggi e domani in arrivo deboli precipitazioni sulle regioni del centro-nord; qualche nevicata sarà possibile sull'arco alpino al di sopra dei 1500-1600 metri nel corso delle ore diurne e fin verso i 1200-1400 metri di quelle notturne. Temperature che prima del fine settimana risulteranno ancora al di sopra delle medie del periodo. Ultimo weekend del mese che secondo gli aggiornamenti del Centro Meteono, vedrà un progressivo calo delle temperature e la formazione di un vortice di bassache porteràdiffuso in. Attenzione a Domenica quando le nevicate potranno spingersi fino a quote molto basse, specie al settentrione. Ecco le ...

