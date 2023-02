Via Irno, cadono calcinacci dal ponte ferroviario: auto colpita e traffico in tilt (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVigili del fuoco e polizia di Stato sono dovuti intervenire su via Irno per la caduta di calcinacci dal ponte ferroviario. L’episodio si è verificato intorno alle 14. Un’auto è stata colputa da un masso che si è staccato dal cavalcavia. Le conseguenze peggiori si sono registrate sul traffico. Per dare la possibilità ai vigili del fuoco di intervenire e mettere in sicurezza picconando la parte pericolante, è stato infatti necessario interdire per un tratto la circolazione stradale. L’episodio segue di poche settimane un caso analogo che si era registrato a Torrione. In queste settimane tra l’altro è incorso un confronto tra Rfi ed Comune di Salerno su una serie di problematiche che interessano il Comune capoluogo che necessitano di trovare un’intesa con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVigili del fuoco e polizia di Stato sono dovuti intervenire su viaper la caduta didal. L’episodio si è verificato intorno alle 14. Un’è stata colputa da un masso che si è staccato dal cavalcavia. Le conseguenze peggiori si sono registrate sul. Per dare la possibilità ai vigili del fuoco di intervenire e mettere in sicurezza picconando la parte pericolante, è stato infatti necessario interdire per un tratto la circolazione stradale. L’episodio segue di poche settimane un caso analogo che si era registrato a Torrione. In queste settimane tra l’altro è incorso un confronto tra Rfi ed Comune di Salerno su una serie di problematiche che interessano il Comune capoluogo che necessitano di trovare un’intesa con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Salerno: cadono calcinacci dal ponte, colpita un’auto. Paura in via Irno - tvoggi : SALERNO, CALCINACCI DAL VIADOTTO FERROVIARIO DI VIA IRNO Vigili del fuoco e Polizia di Stato sono dovuti intervenir… - salernotoday : 'Piovono' calcinacci dal ponte ferroviario di via Irno: auto danneggiata, traffico in tilt - LaCittaSalerno : #salerno cadono calcinacci dal ponte ferroviario di via Irno: paura e traffico in tilt Leggi qui -->… - salernonotizie : Salerno, addio al passaggio a livello via Irno- rione Petrosino: Comune discute con Rfi -