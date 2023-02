Verstappen domina il day 1 dei test in Bahrain | Alonso da urlo La Ferrari insegue | Leclerc non brilla

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Unico pilota a girare per tutto il giorno senza dare il cambio al compagno, 157 giri che di fatto equivalgono a tre Gran Premi corsi in un solo giorno, e poi il tempo di 1.32.837 con cuiil day 1. La prima giornata deiin, primo vero appuntamento del nuovo Mondiale di F1 in cui abbiamo potuto assaggiare – mascherato o no – il vero potenziale delle nuove vetture, sorride al solito Max, due volte campione di F1 e detentore del titolo dopo averto la scorsa stagione. Si riparte come si era terminato, con l’olandese a dettare il passo, a non commettere errori, a macinare km e giri senza mai avere un problema. E Horner può godersi una vettura che viene inaugurata nel migliore dei modi, anche se è bene ricordare che lo scorso anno l’inizio non era stato dei migliori per ...