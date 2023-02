Verso Milan-Atalanta: Pasalic sempre in dubbio, si deciderà all’ultimo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Serie A. In casa atalantina l’avvicinamento al big match di domenica sera in casa del Milan prosegue con il dubbio Pasalic. Il centrocampista prosegue nel lavoro differenziato e il rientro sembra improbabile. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Serie A. In casa atalantina l’avvicinamento al big match di domenica sera in casa delprosegue con il. Il centrocampista prosegue nel lavoro differenziato e il rientro sembra improbabile.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMazzara : Prosegue il lavoro in gruppo di #Maignan che vede #Milan-#Atalanta. Molto importante l’allenamento di domani che po… - Fabrizi04906407 : RT @PietroMazzara: Prosegue il lavoro in gruppo di #Maignan che vede #Milan-#Atalanta. Molto importante l’allenamento di domani che potrebb… - Kekko_2605 : @Ris__20 Secondo me, quello che ha influito nel Milan è stato Pioli con le sue dichiarazioni verso questa partita,… - alberto41473251 : @GuidoMussini @mofwmofwmofw @itsadarkdawn come quella grande e potente macchina che è il Milan di Pioli a viaggiare… - gsgraphics01 : @stevecounz @angelodiana_ @acmilan l’anno scorso a casa milan iniziarano a preparare tutto il merchandising, conten… -