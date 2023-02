Verso Empoli-Napoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) La squadra Azzurra, agli ordini di Luciano Spalletti, nella giornata di domani partirà per Empoli. Prima della partenza però svolgerà l’ultimo allenamento mattutino a Castel Volturno. Tutti a disposizione di mister Spalletti, fatta eccezione per Jack Raspadori alle prese con un infortunio muscolare, e che conta di tornare a disposizione della squadra nel mese di marzo. Nessun problema per Victor Osimhen che era uscito con l’Eintracht Francoforte per motivi precauzionali. Ci sarà un po' di turnover ad Empoli, ma non sarà stavolta l'ossatura della squadra. Dopo Empoli ci saranno poi due partite molto importanti al Maradona contro Atalanta e Lazio, prima del ritorno con l' Eintracht di Francoforte. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) La squadra Azzurra, agli ordini di Luciano Spalletti, nella giornata di domani partirà per. Prima della partenza però svolgerà l’ultimo allenamento mattutino a Castel Volturno. Tutti a disposizione di mister Spalletti, fatta eccezione per Jack Raspadori alle prese con un infortunio muscolare, e che conta di tornare a disposizione della squadra nel mese di marzo. Nessun problema per Victor Osimhen che era uscito con l’Eintracht Francoforte per motivi precauzionali. Ci sarà un po' di turnover ad, ma non sarà stavolta l'ossatura della squadra. Dopoci saranno poi due partite molto importanti al Maradona contro Atalanta e Lazio, prima del ritorno con l' Eintracht di Francoforte.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monica73774598 : Mi avvio verso Empoli. Carciofi top ?????? - infoitsport : Verso l’Empoli, ancora terapie per Raspadori: domani rifinitura, poi la partenza - cn1926it : Verso #EmpoliNapoli, ancora terapie per #Raspadori: domani rifinitura, poi la partenza - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Napoli. Al lavoro verso Empoli, terapie per Raspadori - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Coda in aumento a 9 km tra Empoli e Ginestra Fiorentina verso FI #viabiliTOS -