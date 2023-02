Verbali Amara | Ardita | “Pattumiera fondata sul nulla | Davigo sapeva che erano falsi” L’ex consigliere Marra | “Li distrussi | scottavano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “Non avrei voluto che circolassero”, queste che non sono “nemmeno calunnie”, ma “con un fondamento nel, e che dentro il Csm si usassero questi strumenti per mettere in cattiva luce un”. Così Sebastiano, magistrato ed exdi palazzo dei Marescialli, ha testimoniato nel processo a Brescia a carico delcollega Piercamillo, accusato di rivelazione di segreto per aver fatto circolare tra membri del Csm e parlamentari idell’interrogatorio di Pieroavvocato dell’Eni che parlava dell’esistenza della presunta “loggia Ungheria“, ricevuti dal pm milanese Paolo Storari. Tra i presunti membri della loggia era indicato proprio il nome di ...