Ventisei piani e oltre 600mila maiali: in Cina l'allevamento di suini è un grattacielo. Esperti preoccupati: "Se entra una malattia, esplode" (Di giovedì 23 febbraio 2023) È chiamato Pig Palace: 26 piani per un totale di 650mila suini ospitati. Definito il più grande allevamento al mondo di maiali, il "grattacielo" cinese sta tornando a far parlare di sé in questi giorni a causa delle forti sponsorizzazioni del governo. La struttura si trova nella periferia di Ezhou, nella provincia di Hubei, e ha aperto i battenti, ammettendo i primi animali, a ottobre scorso, secondo quanto riporta il Guardian. In grado di allevare contemporaneamente 650mila animali, con una capacità di macellazione di 1,2 milioni di suini l'anno, il gigantesco palazzo-allevamento è stato costruito, dalla Hubei Zhongxingkaiwei, nuova arrivata nel campo dei suini e dell'allevamento e originariamente attiva nel settore cemento: l'operazione è costata 4 miliardi di yuan.

