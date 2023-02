Ventidue rarissimi scatti | realizzati nel 1982 a Balmoral | che andranno all' asta il prossimo 4 marzo

Leggi su amica

(Di giovedì 23 febbraio 2023)foto mai viste. Tenere e commoventi.privati, che raccontano una Royal Family mai vista. Un principe William di soli tre mesi. Un papà Carlo orgogliosissimo. Una mamma Diana innamorata e felice. Altri tempi. William tra le braccia di Diana e Carlo: le foto mai viste Quelle cheall’ilsono immagini davvero rarissime. Possiamo dire uniche. Perché di immagini, dei Windsor, ce ne sono in circolazione parecchie. Nemmeno si contano più. Nessuna, però, racconta così bene il lato privato della Famiglia Reale più famosa al mondo. E, soprattutto, nessuno va così indietro nel tempo come glidiffusi in esclusiva dal Mirror.