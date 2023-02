Venduto il mega yacht Admiral GC-Force | 73 metri | 6 cabine per ospiti e 9 per l’equipaggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) 73per traversate oceaniche in assoluto comfort, ma anche layout a 6per vip e guests e 9per i membri dell’quipaggio. Sono questi i numeri di GC-della flottala cui vendita è stata annunciata da The Italian Sea Group, società di Marina di Carrara che opera nella nautica di lusso, e conclusa in collaborazione con Michael Tabor e Brandon Kummer della società statunitense Kitsons. “L’importante vendita finalizzata in USA conferma la validità del nostro percorso di sviluppo nel mercato americano deglidi grandi dimensioni, consolidando la posizione di TISG quale player globale di riferimento nel segmento dei– commenta Giovanni ...