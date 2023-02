Vasseur: 'Pensare che la SF - 23 possa vincere quest'anno? Sarebbe iper - ottimistico' (Di giovedì 23 febbraio 2023) È l'esame più difficile e assai probante. Dopo una carriera nelle formule propedeutiche e in F.1 sempre ai margini dei top team, finalmente per Fred Vasseur è arrivata la grande occasione al timone ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) È l'esame più difficile e assai probante. Dopo una carriera nelle formule propedeutiche e in F.1 sempre ai margini dei top team, finalmente per Fredè arrivata la grande occasione al timone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Una vettura presentata alla 'vecchia maniera', un nuovo team principal al comando, una stagione da affrontare con u… - bmoon63 : RT @automotorinews: ??? #F1, Vasseur sicuro: la #Ferrari non deve pensare troppo alla competitività della prima gara, ma a migliorare corsa… - gnavarino : RT @automotorinews: ??? #F1, Vasseur sicuro: la #Ferrari non deve pensare troppo alla competitività della prima gara, ma a migliorare corsa… - Moixus1970 : RT @automotorinews: ??? #F1, Vasseur sicuro: la #Ferrari non deve pensare troppo alla competitività della prima gara, ma a migliorare corsa… - automotorinews : ??? #F1, Vasseur sicuro: la #Ferrari non deve pensare troppo alla competitività della prima gara, ma a migliorare co… -