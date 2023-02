Valditara stronca la prof di Firenze: "Nessun pericolo". E la sinistra impazzisce (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ad innescare la polemica quotidiana che investe il governo, oggi ci ha pensato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Intervenendo alla trasmissione Mattino Cinque sul tema dell'aggressione di matrice neofascista avvenuta sabato scorso davanti al liceo “Michalangiolo” di Firenze, l'esponente dell'esecutivo ha commentato duramente la lettera aperta rivolta agli studenti dalla preside di un altro liceo fiorentino, Annalisa Savino del “Leonardo Da Vinci”, in cui la dirigente scolastica parla delle origini del fascismo. "È una lettera del tutto impropria – ha detto Valditara -. Non compete ad una preside nelle sue funzioni lanciare messaggi di questo tipo. Il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà dei fatti. In Italia non c'è Nessun pericolo fascista, né alcuna deriva violenta o ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ad innescare la polemica quotidiana che investe il governo, oggi ci ha pensato il ministro dell'Istruzione Giuseppe. Intervenendo alla trasmissione Mattino Cinque sul tema dell'aggressione di matrice neofascista avvenuta sabato scorso davanti al liceo “Michalangiolo” di, l'esponente dell'esecutivo ha commentato duramente la lettera aperta rivolta agli studenti dalla preside di un altro liceo fiorentino, Annalisa Savino del “Leonardo Da Vinci”, in cui la dirigente scolastica parla delle origini del fascismo. "È una lettera del tutto impropria – ha detto-. Non compete ad una preside nelle sue funzioni lanciare messaggi di questo tipo. Il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà dei fatti. In Italia non c'èfascista, né alcuna deriva violenta o ...

