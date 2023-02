Valditara: “Non possiamo accettare minacce e aggressioni in classe contro i docenti. Avvocatura dello Stato a servizio del personale scolastico” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ci sono stati casi molto gravi di aggressioni a insegnanti, presidi, personale scolastico. Io voglio che l’Avvocatura dello Stato sia messa a disposizione del personale delle scuole. Non dobbiamo lasciare solo chi svolge funzioni essenziali per i nostri ragazzi. Va rispettata l’autorità del docente che deve essere consapevole della propria dignità e autorevolezza. Non possiamo accettare minacce e aggressioni in classe”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ci sono stati casi molto gravi dia insegnanti, presidi,. Io voglio che l’sia messa a disposizione deldelle scuole. Non dobbiamo lasciare solo chi svolge funzioni essenziali per i nostri ragazzi. Va rispettata l’autorità del docente che deve essere consapevole della propria dignità e autorevolezza. Nonin”. L'articolo .

