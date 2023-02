Valditara: “Lettera preside Firenze ridicola, atto di propaganda”. Ma ora servono provvedimenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – “Lettera ridicola, atto di propaganda“. Sull’imbarazzante circolare della preside del liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, incensata dalla grancassa mediatica di sinistra, è finalmente intervenuto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. “E’ una Lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà”, ha detto Valditara a Mattino 5. In Italia non c’è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c’è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere e ricordare il proprio passato o l’identità di un popolo non ha nulla a che vedere con il fascismo o, peggio, con il nazismo. Quindi inviterei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – “di“. Sull’imbarazzante circolare delladel liceo Leonardo Da Vinci di, incensata dalla grancassa mediatica di sinistra, è finalmente intervenuto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe. “E’ unadel tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad unalanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà”, ha dettoa Mattino 5. In Italia non c’è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c’è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere e ricordare il proprio passato o l’identità di un popolo non ha nulla a che vedere con il fascismo o, peggio, con il nazismo. Quindi inviterei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e… - GiovaQuez : Un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi davanti la loro scuola. Dal Governo nessuna condanna. La preside scrive… - ultimora_pol : Pestaggio Firenze, il ministro #Valditara contro la preside che ha scritto la lettera: 'Impropria, valutiamo provvedimenti' @ultimora_pol - pferrari68 : #Annalisavino non meriterebbe un richiamo ma il plauso del ministro #Valditara. Nella sua lettera un distillato di… - cristynmal : RT @elio_vito: ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e di solida… -