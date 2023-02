Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e… - GiovaQuez : Un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi davanti la loro scuola. Dal Governo nessuna condanna. La preside scrive… - mauroberruto : Il Ministro dell’istruzione, del merito e della propaganda #Valditara spieghi dove sta l’”atto improprio” nella con… - vilmanicolini : RT @mauroberruto: Il Ministro dell’istruzione, del merito e della propaganda #Valditara spieghi dove sta l’”atto improprio” nella condanna… - Cesare14931834 : RT @mauroberruto: Il Ministro dell’istruzione, del merito e della propaganda #Valditara spieghi dove sta l’”atto improprio” nella condanna… -

...e la destra reazionaria invece di condannare gli squadristi prima parla di rissa e poichi ... Così a Mattino 5 il ministro Giusepperiferendosi alla preside del liceo di Firenze , ...... "quando si vede un ragazzo che viene picchiato a terra mentre è inerme, ladovrebbe ... La replica di: "Impropria la lettera della preside" "E' una lettera del tutto impropria mi è ...

Valditara ‘condanna’ la preside che ha condannato il raid fascista: “Prenderemo misure…” Globalist.it

Valditara contro la preside di Firenze che ha condannato i pestaggi al liceo: “Lettera impropria e st... Il Riformista

Aggressione Firenze, Valditara e la lettera della dirigente sul fascismo: “Impropria e ridicola. Prendere misure se necessario” Tecnica della Scuola

Scuola: Furfaro (Pd), 'Valditara intimidisce dirigente Firenze ma ... Gazzetta di Reggio

Valditara non condanna esplicitamente l'opuscolo anti stupro. «Inaccettabile la vaghezza del ministro» ilgazzettino.it

Proprio la premier, a cinque giorni di distanza dalle violenze, non ha ancora trovato il tempo per esprimere una netta condanna agli estremisti di ... pericolo e va sempre stigmatizzata". Il Ministro ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...