“Valditara a testa in giù“ | minacciato il ministro dell’Istruzione

(Di giovedì 23 febbraio 2023) caption id="attachment 339101" align="alignleft" width="150" Giuseppe/caption“Ho sognato questa notte le barricate in via Bologna. E la Digos qua non entra più,in giù“: la scritta contro ile del Merito, Giuseppe, è apparsa alcuni giorni fa sui social, ma solo da qualche ora è stata resa pubblica.Come è stato reso noto che le minacce al titolare del Mim non sono una goliardata: risultano in corso degli accertamenti da parte della Digos della Questura di Torino.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Forze dell’Ordine e Istituzioni i principali bersagli dei collettivi studenteschi di sx che da mesi stanno protesta… - SandraE82526551 : RT @SusannaCeccardi: Forze dell’Ordine e Istituzioni i principali bersagli dei collettivi studenteschi di sx che da mesi stanno protestando… - Gio091158 : RT @SusannaCeccardi: Forze dell’Ordine e Istituzioni i principali bersagli dei collettivi studenteschi di sx che da mesi stanno protestando… - marcoranieri72 : RT @SusannaCeccardi: Forze dell’Ordine e Istituzioni i principali bersagli dei collettivi studenteschi di sx che da mesi stanno protestando… - adrianobusolin : RT @SusannaCeccardi: Forze dell’Ordine e Istituzioni i principali bersagli dei collettivi studenteschi di sx che da mesi stanno protestando… -

'Ho sognato questa notte le barricate in via Bologna. E la Digos qua non entra più,in giù ': la scritta contro il ministro dell'Istruzione e del Merito è apparsa alcuni giorni fa sui social, ma solo da qualche ora è stata resa pubblica. Come è stato reso noto che ...Roma, 22 feb. " "Augurarsi su un social di vedere un ministro agiù è una minaccia. Punto. Per cui la mia solidarietà al collega ministro dell'Istruzione, Giuseppe, per questa minaccia ricevuta via social, ma anche la mia indignazione e ...

“La Digos qua non entra più, Valditara a testa in giù”: il ministro minacciato via social dopo l’occupazione di un liceo a Torino - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

«Valditara a testa in giù», il post contro il ministro dell'Istruzione. Indaga la Digos Corriere della Sera

"A testa a giù", "Il fatto che sia vivo..". Minacce choc a Valditara dai ... ilGiornale.it

Aggressioni ai prof, Valditara: "Basta violenze, adesso li difenderà l'Avvocatura dello Stato" la Repubblica

Spari in classe, nei casi come quelli della prof di Rovigo gli insegnanti saranno difesi dagli avvocati dello ilgazzettino.it

“Ho sognato questa notte le barricate in via Bologna. E la Digos qua non entra più, Valditara a testa in giù“: la scritta contro il ministro dell’Istruzione e del Merito è apparsa alcuni giorni fa sui ...Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Augurarsi su un social di vedere un ministro a testa giù è una minaccia. Punto. Per cui la mia solidarietà al collega ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, per que ...