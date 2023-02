Valdano: «La debolezza del Napoli sta nella sua scarsa cultura di Champions» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jorge Valdano è stato contattato dalla Gazzetta dello Sport per un commento sulla Champions. L’ex dirigente del Real Madrid si è soffermato sulla cavalcata del Napoli che continua a macinare gioco e a convincere in Europa: «Il Napoli chiaramente non è uno dei favoriti alla vittoria in questa Champions, però si è guadagnato sul campo il diritto ad entrare nel lotto dei candidati al successo. La squadra di Spalletti trae forza dalla Serie A, dove ha accumulato una differenza inattesa e punitiva per gli avversari». L’unico ostacolo al Napoli di Spalletti potrebbe essere la scarsa dimestichezza con la coppa europea. Sul tabellone ci sono squadre che hanno fatto della Champions il loro obiettivo primario e la giocano stabilmente da anni. «La ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jorgeè stato contattato dalla Gazzetta dello Sport per un commento sulla. L’ex dirigente del Real Madrid si è soffermato sulla cavalcata delche continua a macinare gioco e a convincere in Europa: «Ilchiaramente non è uno dei favoriti alla vittoria in questa, però si è guadagnato sul campo il diritto ad entrare nel lotto dei candidati al successo. La squadra di Spalletti trae forza dalla Serie A, dove ha accumulato una differenza inattesa e punitiva per gli avversari». L’unico ostacolo aldi Spalletti potrebbe essere ladimestichezza con la coppa europea. Sul tabellone ci sono squadre che hanno fatto dellail loro obiettivo primario e la giocano stabilmente da anni. «La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Valdano: «La debolezza del #Napoli sta nella sua scarsa cultura di Champions» Alla Gazzetta: «Chiaramente non è un… - persemprecalcio : ?? L'ex dirigente del #RealMadrid, Jorge #Valdano, ha parlato del cammino del #Napoli in #UCL, elencando pregi e dif… - psnapoli : Jorge Valdano, ex dirigente del #RealMadrid, si è soffermato sulle possibilità del #Napoli di arrivare in fondo all… -