Valanga di Rigopiano: 6 anni dopo la tragedia arriva la sentenza per 30 imputati (Di giovedì 23 febbraio 2023) È iniziata l’ultima udienza del gup del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, del processo con rito abbreviato per la tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da una Valanga che provocò 29 morti. Il gup ha iniziato l’udienza con l’appello delle parti: 29 imputati più una società e le parti civili. La procura, con il procuratore capo, Giuseppe Bellelli, e i pm Andrea Papalia e Anna Benigni, ha chiesto 26 condanne per un totale complessivo di 151 anni e mezzo di reclusione e quattro assoluzioni. L’aula 1 del tribunale di Pescara, dove si svolge l’udienza, si è riempita di parenti delle vittime e, simbolicamente, anche di 29 sedie occupate ognuna con una maglietta bianca sulla quale è stampata la foto di una vittima. La sentenza è prevista per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) È iniziata l’ultima udienza del gup del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, del processo con rito abbreviato per ladell’Hoteldi Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da unache provocò 29 morti. Il gup ha iniziato l’udienza con l’appello delle parti: 29più una società e le parti civili. La procura, con il procuratore capo, Giuseppe Bellelli, e i pm Andrea Papalia e Anna Benigni, ha chiesto 26 condanne per un totale complessivo di 151e mezzo di reclusione e quattro assoluzioni. L’aula 1 del tribunale di Pescara, dove si svolge l’udienza, si è riempita di parenti delle vittime e, simbolicamente, anche di 29 sedie occupate ognuna con una maglietta bianca sulla quale è stampata la foto di una vittima. Laè prevista per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Rigopiano: attesa per la sentenza sulla valanga che provocò 29 vittime - Agenzia_Italia : Il gup del tribunale di Pescara si è ritirato in camera di consiglio. Il verdetto nel pomeriggio. Presenti in aula… - MarioRo86804976 : Valanga di Rigopiano: 6 anni dopo la tragedia arriva la sentenza per 30 imputati - fcolarieti : A sei anni dalla tragedia di Rigopiano arriva la sentenza. Atteso il primo verdetto, 29 morti per la valanga sul re… - Radio1Rai : #Rigopiano A Pescara la sentenza del processo. Nel gennaio 2017 una slavina travolse l’hotel: 29 i morti. Tra loro… -