Vagnati: 'Il Toro ha dimostrato di saper battere le grandi' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Torino si avvicina al derby, anche il dt Davide Vagnati mette nel mirino la Juventus. "Il risultato sarà determinato da tanti fattori, ma noi cercheremo di portarlo dalla nostra parte - dice, in ...

