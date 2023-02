Utenze e servizi: per le famiglie 112 euro in più al mese rispetto al 2021 (Di giovedì 23 febbraio 2023) MILANO – . Il 2022 ha comportato un aumento della spesa media mensile che la famiglia-tipo deve sostenere per le Utenze. A incidere sul bilancio familiare sono soprattutto le bollette di luce e gas (queste ultime raddoppiate), meno quelle del telefono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bollette sempre più alte, è allarme per i consumatori Bollette luce e gas: costi triplicati, ma risparmi assicurati con il mercato libero Luce e gas: ecco le stanze della casa dove si consuma di più Razionamento luce e gas: con il taglio dei consumi si risparmia fino a 800 euro Consumi e spese luce e gas: la classifica 2022 delle province italiane Quanto è cambiata la percezione del caro energetico da febbraio a oggi? Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) MILANO – . Il 2022 ha comportato un aumento della spesa media mensile che la famiglia-tipo deve sostenere per le. A incidere sul bilancio familiare sono soprattutto le bollette di luce e gas (queste ultime raddoppiate), meno quelle del telefono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bollette sempre più alte, è allarme per i consumatori Bollette luce e gas: costi triplicati, ma risparmi assicurati con il mercato libero Luce e gas: ecco le stanze della casa dove si consuma di più Razionamento luce e gas: con il taglio dei consumi si risparmia fino a 800Consumi e spese luce e gas: la classifica 2022 delle province italiane Quanto è cambiata la percezione del caro energetico da febbraio a oggi?

