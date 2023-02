“Usò i soldi del trasporto malati per le vacanze nel resort a 5 stelle”: ex presidente della onlus finisce a processo a Vicenza (Di giovedì 23 febbraio 2023) I soldi di una onlus destinati tra l’altro al trasporto dei malati in ospedale usati per pagare vacanze di lusso nel campeggio a 5 stelle Isamar, a Chioggia. E’ l’accusa nei confronti di Giuseppe Massimo Mariella, 48enne vicentino, indagato dalla procura di Vicenza per appropriazione indebita aggravata. Il reato gli viene contestato perché tra inizio 2014 e l’ottobre del 2017, secondo la ricostruzione dei magistrati, ha prelevato più di 300mila euro dalle casse della Blu Emergency, associazione senza scopi di lucro che ha diretto fino al 2018, per fini privati, tra cui la vacanza faraonica nel Sud della laguna veneta. La vicenda è stata riportata da Il Giornale di Vicenza. La denuncia venne presentata dalla stessa Blu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Idi unadestinati tra l’altro aldeiin ospedale usati per pagaredi lusso nel campeggio a 5Isamar, a Chioggia. E’ l’accusa nei confronti di Giuseppe Massimo Mariella, 48enne vicentino, indagato dalla procura diper appropriazione indebita aggravata. Il reato gli viene contestato perché tra inizio 2014 e l’ottobre del 2017, secondo la ricostruzione dei magistrati, ha prelevato più di 300mila euro dalle casseBlu Emergency, associazione senza scopi di lucro che ha diretto fino al 2018, per fini privati, tra cui la vacanza faraonica nel Sudlaguna veneta. La vicenda è stata riportata da Il Giornale di. La denuncia venne presentata dalla stessa Blu ...

