Usa, sparatorie in Florida: 3 morti tra cui bambina e giornalista tv (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tre persone, tra cui un giornalista televisivo e una bambina di nove anni, sono morti in Florida in una serie di sparatorie ad Orange County. Un giovane di 19 anni, sospettato "dell'omicidio di questa mattina e della sparatoria di questo pomeriggio", è stato arrestato dalla polizia, come hanno riferito le autorità locali. Il reporter ucciso faceva parte di una troupe televisiva di Spectrum News 13 che stava coprendo in una strada alla periferia di Orlando l'omicidio di una donna di 20 anni, avvenuto nelle ore precedenti. Nel pomeriggio il giovane è tornato sul luogo del delitto, che era transennato e affollato di poliziotti e giornalisti, e ha aperto il fuoco sulla troupe, uccidendo il giornalista e ferendo un suo collega. Quindi è entrato in una casa vicina e, senza ...

