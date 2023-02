Usa: bambino di 5 anni invita i compagni a 'sparare in classe' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non c'è pace per la scuola elementare Richneck nella città di Newport News, in Virginia. Dopo che a gennaio un bambino di 6 anni ha sparato e ferito la sua maestra, un altro allievo di 5 anni ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non c'è pace per la scuola elementare Richneck nella città di Newport News, in Virginia. Dopo che a gennaio undi 6ha sparato e ferito la sua maestra, un altro allievo di 5ha ...

