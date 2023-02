Uomini e Donne, quando sceglie Federico Nicotera: la data, chi sceglie tra Carola e Alice? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le nuove puntate di Uomini e Donne salvo imprevisti dell’ultima ora si registreranno tra lunedì 27 e martedì 28 e la scelta di Federico Nicotera è prevista per lunedì. Le corteggiatrici Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani sono da tempo le uniche ragazze a uscire col 27enne ingegnere romano, ma la scelta tra le due è tutt’altro che scontata. Se infatti inizialmente, Federico sembrava aver perso la testa per Carola, negli ultimi tempi l’ha messa un po’ da parte a favore di Alice. Quanto successo nell’ultima puntata andata in onda, quella in cui Carola si è dichiarata a Federico, ha indubbiamente spostato un po’ la bilancia a favore della Carpanelli, ma il colpo di scena è dietro ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le nuove puntate disalvo imprevisti dell’ultima ora si registreranno tra lunedì 27 e martedì 28 e la scelta diè prevista per lunedì. Le corteggiatriciViola Carpanelli eBarisciani sono da tempo le uniche ragazze a uscire col 27enne ingegnere romano, ma la scelta tra le due è tutt’altro che scontata. Se infatti inizialmente,sembrava aver perso la testa per, negli ultimi tempi l’ha messa un po’ da parte a favore di. Quanto successo nell’ultima puntata anin onda, quella in cuisi è dichiarata a, ha indubbiamente spostato un po’ la bilancia a favore della Carpanelli, ma il colpo di scena è dietro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - galeazzobignami : Grazie a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare e all’Amerigo Vespucci per questi 92 anni di attività, s… - DSantanche : Credo che la politica debba ascoltare sempre di più le associazioni di categoria, fatte di donne e uomini che lavor… - WillyBruno12 : Solo per par condicio, per rispetto agli uomini da parte delle donne. Che dite di far recitare un monologo a Beni… - ln9462 : @Lukesluca @KeyshonIMP @PagellaPolitica @ellyesse Le donne escono con voti migliori perchè gli uomini sono discrimi… -