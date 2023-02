Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 23/02/23 (Di giovedì 23 febbraio 2023) No, seriamente, ma voi mettetevi nei panni di chi oggi, casualmente, facendo zapping, si è trovato sintonizzato su Uomini e Donne alle tre del pomeriggio e ha sentito un vecchietto con gli occhiali da sole parlare di pet*ing all’indirizzo di una signora ultrasettantenne, per poi vedere la suddetta signora ultrasettantenne togliersi la scarpa e mettere la sua gamba insalsicciata dentro una calza contenitiva 800 denari, sul ginocchio del nonno con gli occhiali da sole che le fa un massaggio allo zampone… Io sono a dieta, una dieta molto rigida, ma giuro che mi basterà guardare i primi 30/40 minuti della puntata di oggi per non avvertire mai più il senso di fame. Quasi quasi brevetterei questo metodo di dimagrimento rapido, sono sicura sarebbe efficacissimo su larga parte della popolazione. E tra l’altro se pensate sia finita qui siete ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 febbraio 2023) No, seriamente, ma voi mettetevi nei panni di chi oggi, casualmente, facendo zapping, si è trovato sintonizzato sualle tre del pomeriggio e ha sentito un vecchietto con gli occhiali da sole parlare di pet*ing all’indirizzo di una signora ultrasettantenne, per poi vedere la suddetta signora ultrasettantenne togliersi la scarpa e mettere la sua gamba insalsicciata dentro una calza contenitiva 800 denari, sul ginocchio del nonno con gli occhiali da sole che le fa un massaggio allo zampone… Io sono a dieta, una dieta molto rigida, ma giuro che mi basterà guardare i primi 30/40 minuti delladi oggi per non avvertire mai più il senso di fame. Quasi quasi brevetterei questo metodo di dimagrimento rapido, sono sicura sarebbe efficacissimo su larga parte della popolazione. E tra l’altro se pensate sia finita qui siete ...

