Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera: chi sono le corteggiatrici Carola e Alice (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella prossima registrazione di Uomini e Donne, Federico Nicotera farà la sua scelta tra le due corteggiatrici che da mesi ormai si alternano nelle esterne con lui, ovvero Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani. Sin dall’inizio, le due ragazze sono state quelle che più hanno colpito il 27enne tronista romano, che non ha mai preso realmente in considerazione nessun’altra corteggiatrice scesa per lui. Ma chi sono Alice Barisciani e Carola Carpanelli? Va detto che le due ragazze non potrebbero essere più diverse tra loro, e non solo perché una è bionda (Carola), e l’altra bruna (Alice), una studentessa e l’altra lavoratrice (anche se di recente ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella prossima registrazione difarà la suatra le dueche da mesi ormai si alternano nelle esterne con lui, ovveroViola Carpanelli eBarisciani. Sin dall’inizio, le due ragazzestate quelle che più hanno colpito il 27enne tronista romano, che non ha mai preso realmente in considerazione nessun’altra corteggiatrice scesa per lui. Ma chiBarisciani eCarpanelli? Va detto che le due ragazze non potrebbero essere più diverse tra loro, e non solo perché una è bionda (), e l’altra bruna (), una studentessa e l’altra lavoratrice (anche se di recente ha ...

