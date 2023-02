Uomini e Donne, la reazione social di Armando Incarnato dopo il duro scontro con Gianni Sperti (Di giovedì 23 febbraio 2023) duro faccia a faccia fra Armando Incarnato e Gianni Sperti nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio. Tra il cavaliere e l’opinionista del dating show di Maria De Filippi sono volate parole grosse dopo che Gianni l’ha accusato di non aver mai portato a termine una storia d’amore, rispetto ad altri suoi “colleghi” di parterre. La querelle fra i due è iniziata durante la scelta di Alessandro e Pamela. L’opinionista, ex ballerino, ha fatto notare che Armando ha sempre trovato qualcosa che non va nelle dame. Da lì una frase del cavaliere che ha fatto degenerare la situazione già al limite: Ma di chi mi devo innamorare, di tua sorella? Gianni Sperti ha tuonato: Non ti ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 febbraio 2023)faccia a faccia franella puntata diandata in onda ieri pomeriggio. Tra il cavaliere e l’opinionista del dating show di Maria De Filippi sono volate parole grossechel’ha accusato di non aver mai portato a termine una storia d’amore, rispetto ad altri suoi “colleghi” di parterre. La querelle fra i due è iniziata durante la scelta di Alessandro e Pamela. L’opinionista, ex ballerino, ha fatto notare cheha sempre trovato qualcosa che non va nelle dame. Da lì una frase del cavaliere che ha fatto degenerare la situazione già al limite: Ma di chi mi devo innamorare, di tua sorella?ha tuonato: Non ti ...

