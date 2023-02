Uomini e Donne, il nuovo tronista Luca Daffré è un volto noto in tv: i programmi che ha fatto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 è stato presentato il nuovo tronista della seconda parte della stagione del talk show di Maria De Filippi. Lui si chiama Luca Daffré ed è un volto noto al pubblico Mediaset perché ha partecipato a diversi format televisivi, non solo targati Maria De Filippi, come Uomini e Donne e Temptation Island, ma anche l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Luca Daffré è stato spesso protagonista del gossip per le sue chiacchierate frequentazioni femminili, e anche di recente ha fatto parlare di sé per via di una relazione avuta con l’influencer di origini venezuelane Oriana Marzoli prima che questa ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella puntata diandata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 è stato presentato ildella seconda parte della stagione del talk show di Maria De Filippi. Lui si chiamaed è unal pubblico Mediaset perché ha partecipato a diversi format televisivi, non solo targati Maria De Filippi, comee Temptation Island, ma anche l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi.è stato spesso protagonista del gossip per le sue chiacchierate frequentazioni femminili, e anche di recente haparlare di sé per via di una relazione avuta con l’influencer di origini venezuelane Oriana Marzoli prima che questa ...

