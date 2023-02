"Uomini e Donne", Gemma e Silvio sempre più intimi: "Baci e massaggi" (Di giovedì 23 febbraio 2023) A 'Uomini e Donne' c ontinua a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e il cavaliere Silvio . La coppia è stata protagonista nella puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 febbraio 2023) A '' c ontinua a gonfie vele la conoscenza traGalgani e il cavaliere. La coppia è stata protagonista nella puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che ogg… - galeazzobignami : Grazie a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare e all’Amerigo Vespucci per questi 92 anni di attività, s… - DSantanche : Credo che la politica debba ascoltare sempre di più le associazioni di categoria, fatte di donne e uomini che lavor… - SoldaPie : RT @emmaras8: 'ChE sChIfO gLi UoMiNi OgGeTtIfIcAnO iL cOrPo FeMmInIlE!!&@&%??????' ah perché le donne non lo fanno mai con quello maschile??? - nonnino37 : RT @FratellidItalia: ?? Gli uomini e le donne della Marina Militare sono un orgoglio, così come il veliero dell’Amerigo Vespucci, che oggi c… -