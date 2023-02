Uomini e Donne, Gemma e Silvio: sarà lui il cavaliere in grado di portarla via dal programma? (Di giovedì 23 febbraio 2023) NEWS TV. Dopo qualche tira e molla sembra che tra Silvio, arrivato direttamente da Novara, e la ormai veterana di “Uomini e Donne”, Gemma Galgani, sia cosa fatta. Ecco infatti che in studio rimangono tutti stupiti quando li vedono insieme. Ecco perchè. >> “Uomini e Donne”, brutta lite in studio dopo l’esterna di Gemma Galgani con Silvio L’attrazione tra Gemma e Silvio Tra Gemma Galgani e Silvio di Uomini e Donne sembra esserci davvero attrazione. Sicuramente da parte del cavaliere che arriva direttamente da Novara per la dama più famosa del trono over. Ecco quindi che il corteggiatore ha dimostrato di provare sentimenti ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 febbraio 2023) NEWS TV. Dopo qualche tira e molla sembra che tra, arrivato direttamente da Novara, e la ormai veterana di “”,Galgani, sia cosa fatta. Ecco infatti che in studio rimangono tutti stupiti quando li vedono insieme. Ecco perchè. >> “”, brutta lite in studio dopo l’esterna diGalgani conL’attrazione traTraGalgani edisembra esserci davvero attrazione. Sicuramente da parte delche arriva direttamente da Novara per la dama più famosa del trono over. Ecco quindi che il corteggiatore ha dimostrato di provare sentimenti ...

