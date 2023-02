Uomini e Donne, Armando Incarnato si sfoga dopo le liti in studio: «Sono stanco» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Armando Incarnato è, sicuramente, uno dei protagonisti maggiormente discussi di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime due puntate andate in onda del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere è stato pesantemente attaccato da Gianni Sperti. L'opinionista ha accusato il napoletano di non essere realmente interessato a trovare l'amore, ma di cercare solo visibilità. Queste accuse non hanno fatto certamente piacere ad Armando, il quale non ha esitato a rispondere a tono al suo interlocutore. A distanza di qualche ora, poi, il napoletano ha deciso di pubblicare dei contenuti su Instagram legati a quanto accaduto. Questa è una cosa che lui non è mai solito fare, pertanto, le sue dichiarazioni stanno generando molto clamore. Il duro sfogo di Armando Incarnato per quanto ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 febbraio 2023)è, sicuramente, uno dei protagonisti maggiormente discussi di. Nel corso delle ultime due puntate andate in onda del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere è stato pesantemente attaccato da Gianni Sperti. L'opinionista ha accusato il napoletano di non essere realmente interessato a trovare l'amore, ma di cercare solo visibilità. Queste accuse non hanno fatto certamente piacere ad, il quale non ha esitato a rispondere a tono al suo interlocutore. A distanza di qualche ora, poi, il napoletano ha deciso di pubblicare dei contenuti su Instagram legati a quanto accaduto. Questa è una cosa che lui non è mai solito fare, pertanto, le sue dichiarazioni stanno generando molto clamore. Il duro sfogo diper quanto ...

