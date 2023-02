Uomini e Donne, Armando Incarnato e Gianni Sperti litigano furiosamente: si parla di abbandono del trono (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ecco alcune anticipazioni sulla puntata del 23 febbraio 2023 di Uomini e Donne: tante emozionanti novità come il regalo di Alessandro a Pamela, le esterne che faranno ingelosire gli altri corteggiatori, tanti colpi di scena e un mistero sulla rottura tra Riccardo e Michela. Scopriamo insieme tutti gli spoiler che andranno in onda giovedì 23 febbraio. Le anticipazioni più piccanti della puntata del 23 febbraio 2023 Sappiamo che le puntate di questa settimana sono già state registrate e secondo alcune anticipazioni Riccardo Guarnieri deciderà definitivamente di allontanare Michela. Il giovane, infatti, è convinto che la presenza di Michela non sia motivata da un reale interesse nei suoi confronti, ma piuttosto dai bagliori della notorietà. Sarà vero? Quale sarà la reazione della corteggiatrice? Se è davvero innamorata, il colpo sarà duro da ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ecco alcune anticipazioni sulla puntata del 23 febbraio 2023 di: tante emozionanti novità come il regalo di Alessandro a Pamela, le esterne che faranno ingelosire gli altri corteggiatori, tanti colpi di scena e un mistero sulla rottura tra Riccardo e Michela. Scopriamo insieme tutti gli spoiler che andranno in onda giovedì 23 febbraio. Le anticipazioni più piccanti della puntata del 23 febbraio 2023 Sappiamo che le puntate di questa settimana sono già state registrate e secondo alcune anticipazioni Riccardo Guarnieri deciderà definitivamente di allontanare Michela. Il giovane, infatti, è convinto che la presenza di Michela non sia motivata da un reale interesse nei suoi confronti, ma piuttosto dai bagliori della notorietà. Sarà vero? Quale sarà la reazione della corteggiatrice? Se è davvero innamorata, il colpo sarà duro da ...

