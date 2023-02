Uomini e Donne, Antonella Perini: età, lavoro, peso, altezza e vita privata (Di giovedì 23 febbraio 2023) Altra felice uscita da “Uomini e Donne“: ieri hanno preso la decisione Antonella Perini e Luca Panont. Vogliamo conoscere meglio la ex dama? Prima però, vediamo cos’hanno detto lei e il neofidanzato. Antonella e Luca raccontano i loro sentimenti Tra i due ormai ex protagonisti di “Uomini e Donne” sembra essere proprio amore! Si sono conosciuti circa tre mesi fa e ieri abbiamo visto il grande passo. Lui aveva già rivelato di essere quasi innamorato di lei prima della fine della scorsa edizione. Entrambi sono vecchie conoscenze del programma e si erano già visti. Luca, 45 anni, imprenditore nel settore immobiliare di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, si è ricordato che era interessato a corteggiarla nel 2007 (lei era tronista), ma la redazione non l’aveva ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Altra felice uscita da ““: ieri hanno preso la decisionee Luca Panont. Vogliamo conoscere meglio la ex dama? Prima però, vediamo cos’hanno detto lei e il neofidanzato.e Luca raccontano i loro sentimenti Tra i due ormai ex protagonisti di “” sembra essere proprio amore! Si sono conosciuti circa tre mesi fa e ieri abbiamo visto il grande passo. Lui aveva già rivelato di essere quasi innamorato di lei prima della fine della scorsa edizione. Entrambi sono vecchie conoscenze del programma e si erano già visti. Luca, 45 anni, imprenditore nel settore immobiliare di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, si è ricordato che era interessato a corteggiarla nel 2007 (lei era tronista), ma la redazione non l’aveva ...

