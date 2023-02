Uomini e Donne anticipazioni oggi: Cristina gela Riccardo, Lavinia in esterna con Campoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uomini e Donne anticipazioni oggi. Anche oggi alle 14.45 andrà in onda una nuova puntata del celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Uomini e Donne anticipazioni oggi 23 febbraio Riccardo Guarnieri ci ha provato con Cristina. Le ha portato dei fiori al centro dello studio, ma lei ha rifiutato la proposta ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023). Anchealle 14.45 andrà in onda una nuova puntata del celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.23 febbraioGuarnieri ci ha provato con. Le ha portato dei fiori al centro dello studio, ma lei ha rifiutato la proposta ... TAG24.

