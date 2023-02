“Uomini e Donne” anticipazioni, Luca Daffrè è il nuovo tronista (Di giovedì 23 febbraio 2023) A Uomini e Donne è tempo di un nuovo tronista, Luca Daffrè, volto noto del mondo televisivo e del gossip. Sarà lui a occupare il trono a partire dalle prossime settimane, in uno studio che è tutt’altro che nuovo per lui. Luca Daffrè è infatti un ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, al quale ha preso parte alcuni anni fa. Al tempo tentò d’essere la scelta di Angela Nasti, che però gli preferì Alessio Campoli. Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Luca Daffrè Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 febbraio 2023) Aè tempo di un, volto noto del mondo televisivo e del gossip. Sarà lui a occupare il trono a partire dalle prossime settimane, in uno studio che è tutt’altro cheper lui.è infatti un ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, al quale ha preso parte alcuni anni fa. Al tempo tentò d’essere la scelta di Angela Nasti, che però gli preferì Alessio Campoli., chi è ilè ildie ...

