Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Lavinia è a rischio? Che succede

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Lavinia Mauro sarà seriamente in difficoltà. La ragazza dovrebbe essere in procinto di compiere la sua scelta e uscire dal programma con uno dei suoi corteggiatori. Attualmente alla sua corte ci sono Alessio Corvino e Alessio Campoli. Il primo pare sia il preferito, ma gli spoiler rivelano che ci sarà un duro colpo per la ragazza.

Lavinia delusa da Alessio nelle prossime puntate di Uomini e Donne: la scelta si allontana

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo che Lavinia Mauro sarà al centro dell'attenzione. La ragazza sta conoscendo Alessio Corvino e Alessio Campoli, ma il suo percorso sarà sempre più ...

