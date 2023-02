Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio 2023: Carola e Federico, le esterne di Lavinia, trono over o classico oggi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Armando, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi, la padrona di casa della trasmissione ormai da anni, lascerà spazio ancora al cavaliere, che ha discusso con l’opinionista Gianni, sempre più convinto che lui sia lì non per trovare la persona giusta, o si parlerà dei tronisti? Ecco tutte le anticipazioni. View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Carola si dichiara a Federico, la lettera oggi a Uomini e Donne Stando alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Armando, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile,torna, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi, la padrona di casa della trasmissione ormai da anni, lascerà spazio ancora al cavaliere, che ha discusso con l’opinionista Gianni, sempre più convinto che lui sia lì non per trovare la persona giusta, o si parlerà dei tronisti? Ecco tutte le. View this post on Instagram A post shared by(@si dichiara a, la letteraStando alle ...

