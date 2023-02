"Uno strazio, perderete da qui all'eternità": Feltri spazza via Schlein e Bonaccini (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da qualche giorno in qua giornali e tivù si occupano appassionatamente del duello elettorale interno al Pd tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein per la conquista della segreteria dei democratici, che in realtà sono ex comunisti come ha confessato il presidente della regione Emilia. I due contendenti sono in realtà la copia l'uno dell'altra per cui i compagni qualsiasi scelta facciano non faranno di certo il salto nel buio, ma nel solito pentolone ideologico della sinistra più spinta. Intendiamoci, noi non facciamo il tifo per l'uno o per l'altra, entrambi ci stanno un po' sul gozzo. Il candidato maschio sostiene che l'Ucraina va aiutata a resistere, opinione diffusa dalle Alpi alla Sicilia. La candidata ribadisce il concetto. Anche sulla lotta alla povertà la coppia la pensa allo stesso modo, come se fosse facile trasformare un indigente in abbiente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da qualche giorno in qua giornali e tivù si occupano appassionatamente del duello elettorale interno al Pd tra Stefanoe Ellyper la conquista della segreteria dei democratici, che in realtà sono ex comunisti come ha confessato il presidente della regione Emilia. I due contendenti sono in realtà la copia l'uno dell'altra per cui i compagni qualsiasi scelta facciano non faranno di certo il salto nel buio, ma nel solito pentolone ideologico della sinistra più spinta. Intendiamoci, noi non facciamo il tifo per l'uno o per l'altra, entrambi ci stanno un po' sul gozzo. Il candidato maschio sostiene che l'Ucraina va aiutata a resistere, opinione diffusa dalle Alpi alla Sicilia. La candidata ribadisce il concetto. Anche sulla lotta alla povertà la coppia la pensa allo stesso modo, come se fosse facile trasformare un indigente in abbiente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angela23763271 : RT @SilvanaMeneghe3: @Gerashchenko_en La guerra è morte, distruzione e disperazione L'Ucraina non ha voluto né cercato la guerra. Questi uo… - FranzFranzudet : RT @FranzFranzudet: @Jkrlbrt ????SE GUARDO GIOVE A TESTA IN GIÙ, VEDO D.I. PIÙ, SE VEDO GIOVE ANCORA UN PO', GLI SORRIDERÒ, PER QUELLA COSCIA… - FranzFranzudet : @Jkrlbrt ????SE GUARDO GIOVE A TESTA IN GIÙ, VEDO D.I. PIÙ, SE VEDO GIOVE ANCORA UN PO', GLI SORRIDERÒ, PER QUELLA CO… - xenwishands : la storia di cucciolo è uno strazio non doveva finire così lui e matteo erano bellissimi - nogoldencrime : ogni scena del pirucchio per me è uno strazio non ce la faccio più -