Università di Pisa | Concorso per 4 Professori Prima Fascia

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’degli Studi diha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione di 4di, da assegnare a vari settori concorsuali, per il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia. Il Docente Universitario di occupa della formazione specialistica degli studenti, ne segue i processi e valuta il progressivo apprendimento delle materie. L’dine cerca 4 che si occupino del Dipartimento di ricerca di medicina e chirurgia. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale nel settore di interesse, predisposizione all’insegnamento, conoscenza della lingua inglese e dei moderni sistemi informatici. Nonché pazienza, buone doti comunicative, spirito di collaborazione, atteggiamento ...