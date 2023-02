Union Berlino-Ajax | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Dopo l’ottimo 0-0 della gara di andata, i tedeschi proveranno a sfruttare il fattore campo per proseguire il cammino in questo torneo, nel quale sono all’esordio assoluto. I capitolini sono il primo club della Germania a mantenere la porta inviolata contro i Lancieri ad Amsterdam in competizioni UEFA. Un dato che conferma lo stato di forma dei biancorossi, reduci da sei vittorie consecutive fra campionato e coppa nazionale dall’inizio del 2023. Un filotto a cui ha fatto seguito il pareggio contro lo Schalke 04, che ha consentito all’di agganciare il Bayern Monaco in vetta alla classifica. E nel prossimo turno di campionato gli occhi saranno ...