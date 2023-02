Undici palestinesi uccisi in un blitz israeliano a Nablus

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tensione alle stelle in Cisgiordania dove sono statidieci- tra cui un uomo di 72 anni e un giovane di 16 - in uno scontro armato atra miliziani ed esercito, ...

Tensione alle stelle in Cisgiordania dove sono stati uccisi dieci palestinesi - tra cui un uomo di 72 anni e un giovane di 16 - in uno scontro armato a Nablus tra miliziani ed esercito israeliano, impegnato in un'operazione militare per catturare ricercati.

(ANSA) - TEL AVIV, 23 FEB - Una palestinese di 26 anni ha tentato di accoltellare una guardia all'ingresso dell'insediamento israeliano di Maalè Adumim a sud est di Gerusalemme. Lo ha detto la polizia ...L’esercito israeliano il 22 febbraio ha ucciso almeno undici palestinesi e ne ha feriti decine durante un raid a Nablus, nella Cisgiordania occupata, affermano funzionari sanitari palestinesi.