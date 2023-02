Una Unione in classe zeta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mentre impone ai suoi «sudditi» di guidare auto a emissioni zero e abitare case rigorosamente green, la Ue non ha, nelle sue tre sedi (Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo) nulla di ecologico. E nelle tante - spesso eccessive - spese, i consumi energetici sono da record: 42 milioni di euro. L’Europa è molto bella, ma non ci vivrei». La battuta dell’ex senatore Antonio Razzi, nella datata imitazione di Crozza, sembra più folgorante che mai. Il Parlamento europeo ha ratificato i più dolorosi sganassoni mai rifilati ai sudditi continentali: tappe serrate per le case green e vendita di sole auto elettriche dal 2035. Sono le ecopatrimoniali. Costringeranno ogni cittadino a sborsare decine di migliaia di euro, con un doppiopesismo da italico Marchese del Grillo, quello dell’«io so’ io e voi nun siete un cazzo». Mentre impongono nuovi balzelli sulla casa, i nostri prodi restano abbarbicati in ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mentre impone ai suoi «sudditi» di guidare auto a emissioni zero e abitare case rigorosamente green, la Ue non ha, nelle sue tre sedi (Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo) nulla di ecologico. E nelle tante - spesso eccessive - spese, i consumi energetici sono da record: 42 milioni di euro. L’Europa è molto bella, ma non ci vivrei». La battuta dell’ex senatore Antonio Razzi, nella datata imitazione di Crozza, sembra più folgorante che mai. Il Parlamento europeo ha ratificato i più dolorosi sganassoni mai rifilati ai sudditi continentali: tappe serrate per le case green e vendita di sole auto elettriche dal 2035. Sono le ecopatrimoniali. Costringeranno ogni cittadino a sborsare decine di migliaia di euro, con un doppiopesismo da italico Marchese del Grillo, quello dell’«io so’ io e voi nun siete un cazzo». Mentre impongono nuovi balzelli sulla casa, i nostri prodi restano abbarbicati in ...

