Una scimmia sola in una gabbia ha avuto un cucciolo. Ora si è capito come (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un esemplare di gibbone di 12 anni di nome Momo, che viveva da solo nella sua gabbia in uno zoo giapponese di Nagasaki, ha avuto un cucciolo nel febbraio 2021. I guardiani dello zoo, inizialmente esterrefatti, hanno finalmente capito come è stato possibile. Data l’assenza di telecamere di sorveglianza sul posto, a chiarire ogni dubbio dei gestori dello zoo ci ha pensato un test del DNA eseguito su un campione di feci e pelo del cucciolo di Momo. “Ci sono voluti due anni per poterlo fare perché non potevamo avvicinarci abbastanza per raccogliere campioni, dato che Momo era molto protettiva nei confronti di suo figlio”, ha detto a Vice Jun Yamano, il sovrintendente dello zoo. L’esame ha permesso di scoprire l’identità del padre e ha persino fornito una teoria su come si ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un esemplare di gibbone di 12 anni di nome Momo, che viveva da solo nella suain uno zoo giapponese di Nagasaki, haunnel febbraio 2021. I guardiani dello zoo, inizialmente esterrefatti, hanno finalmenteè stato possibile. Data l’assenza di telecamere di sorveglianza sul posto, a chiarire ogni dubbio dei gestori dello zoo ci ha pensato un test del DNA eseguito su un campione di feci e pelo deldi Momo. “Ci sono voluti due anni per poterlo fare perché non potevamo avvicinarci abbastanza per raccogliere campioni, dato che Momo era molto protettiva nei confronti di suo figlio”, ha detto a Vice Jun Yamano, il sovrintendente dello zoo. L’esame ha permesso di scoprire l’identità del padre e ha persino fornito una teoria susi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RivistaStudio : Il primo libro di Burroughs, meglio conosciuto come La scimmia sulla schiena, torna in una nuova edizione… - enpaonlus : Scienziati rendono sorda, cieca e zoppa una scimmia per studiare una sindrome nell'uomo - Mostri - sommobaglio : @AvvLucaEgitto @putino Anche se fossi una scimmia resterei sempre 3 gradini evolutivi sopra di te lol - stezeppelin : @MarysAdventure5 Daje ci sto!! ???? sono curioso come una scimmia ora ?? - Ao_estica_zz : RT @salvatoreva1975: @Ao_estica_zz Sembra il culo di una scimmia. Che schifo!!! -