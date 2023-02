Una nuova carta-segreta: il debito nascosto che inguaia ancora di più la Juve (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si allarga l'inchiesta della Procura di Torino sulla Juventus dopo le accuse di falso in bilancio ai dirigenti apicali della società calcistica bianconera. “Accordi segreti con altri club, per acquisti e cessioni di calciatori, difformi da quelli depositati in Lega. Contratti occulti, al pari delle side letter delle manovre stipendi, per riuscire a far quadrare i conti dei bilanci” sarebbero questi i nuovi elementi e i nuovi sviluppi investigativi riferiti dal Corriere della Sera, con i pm che vogliono far luce su eventuali plusvalenze e debiti con altre società non registrati a bilancio. Il capo dell'area sportiva, Fabio Paratici, li aveva definiti “debiti morali”, mentre per gli inquirenti si tratterebbe di “debiti reali”, con la presenza di “side letter” a giustificarli. E i pm si sono mossi in questa direzione sentendo in audizione Rolando Mandragora (ex ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si allarga l'inchiesta della Procura di Torino sullantus dopo le accuse di falso in bilancio ai dirigenti apicali della società calcistica bianconera. “Accordi segreti con altri club, per acquisti e cessioni di calciatori, difformi da quelli depositati in Lega. Contratti occulti, al pari delle side letter delle manovre stipendi, per riuscire a far quadrare i conti dei bilanci” sarebbero questi i nuovi elementi e i nuovi sviluppi investigativi riferiti dal Corriere della Sera, con i pm che vogliono far luce su eventuali plusvalenze e debiti con altre società non registrati a bilancio. Il capo dell'area sportiva, Fabio Paratici, li aveva definiti “debiti morali”, mentre per gli inquirenti si tratterebbe di “debiti reali”, con la presenza di “side letter” a giustificarli. E i pm si sono mossi in questa direzione sentendo in audizione Rolando Mandragora (ex ...

