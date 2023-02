Una maglia | una storia … il Bologna del Mancio

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 23 febbraio 2023)importante questa settimana, l’ultima grande squadra di A degli anni Ottanta di cui non avevo ancora nessunaufficiale per poterla rappresentare in collezione. Ed è arrivata unastupenda, di una fattura meravigliosa sebbene di una stagione infelice per la “squadra che tremare il mondo fa”. Si tratta della miticarossoblù di produzione Tepa Sport con il primo storico sponsor commerciale “Cucine Febal”: come il Napoli che aveva Snaidero, anche i rossoblù ebbero come primo sponsor una nota marca di cucine, anch’esso presente per un’unica stagione. Laè di un tessuto leggerissimo che rendeva probabilmente tollerabili le maglie per i giocatori nei periodi più caldi della stagione. Lo sponsor è integralmente ricamato, come tutti quelli successivi utilizzati dalla ...