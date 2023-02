Una carta segreta per Mandragora potrebbe portare nuovi guai alla Juventus nell’inchiesta plusvalenze (Di giovedì 23 febbraio 2023) C’è una carta segreta per Rolando Mandragora. Che potrebbe inguaiare ancora di più la Juventus. Dopo l’interrogatorio di Paulo Dybala i pm di Torino che indagano sulle plusvalenze dei bianconeri nell’inchiesta Prisma continuano ad ascoltare testimoni. L’udienza preliminare in cui si deciderà sul rinvio a giudizio è in programma per il 27 marzo. I reati sono false comunicazioni sociali e falso in bilancio. L’indagine è chiusa ma la procura sta valutando nuovi elementi. Che potrebbero portare a ulteriori contestazioni all’interno del processo. E, una volta acquisiti dalla Figc, potrebbe portare a un deciso peggioramento della situazione per i torinesi ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) C’è unaper Rolando. Cheinare ancora di più la. Dopo l’interrogatorio di Paulo Dybala i pm di Torino che indagano sulledei bianconeriPrisma continuano ad ascoltare testimoni. L’udienza preliminare in cui si deciderà sul rinvio a giudizio è in programma per il 27 marzo. I reati sono false comunicazioni sociali e falso in bilancio. L’indagine è chiusa ma la procura sta valutandoelementi. Cheroa ulteriori contestazioni all’interno del processo. E, una volta acquisiti dFigc,a un deciso peggioramento della situazione per i torinesi ...

