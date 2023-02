Un testimone chiave dopo 27 anni. Svolta nell'omicidio di Nada Cella (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le dichiarazioni del nuovo testimone potrebbero indurre la procura a chiedere la riapertura del caso. L'unica indagata è Annalucia Cecere che si è sempre professata innocente Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le dichiarazioni del nuovopotrebbero indurre la procura a chiedere la riapertura del caso. L'unica indagata è Annalucia Cecere che si è sempre professata innocente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigilorenz : RT @stebellentani: Dybala testimone chiave. Si parla di carta “ronaldo bis” e avrebbe parlato con la GdF per un’ora e mezza. Sarebbe una vi… - AbbA8282 : RT @stebellentani: Dybala testimone chiave. Si parla di carta “ronaldo bis” e avrebbe parlato con la GdF per un’ora e mezza. Sarebbe una vi… - NerazzurriamoP : RT @stebellentani: Dybala testimone chiave. Si parla di carta “ronaldo bis” e avrebbe parlato con la GdF per un’ora e mezza. Sarebbe una vi… - DavideZonzini : RT @stebellentani: Dybala testimone chiave. Si parla di carta “ronaldo bis” e avrebbe parlato con la GdF per un’ora e mezza. Sarebbe una vi… - Zaffo_Inter : RT @stebellentani: Dybala testimone chiave. Si parla di carta “ronaldo bis” e avrebbe parlato con la GdF per un’ora e mezza. Sarebbe una vi… -