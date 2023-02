Un posto al sole, trama 23 febbraio 2023: Giulia fa un incontro inaspettato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Giulia Poggi, nel corso dell'episodio di Un posto al sole di giovedì 23 febbraio 2023, farà un incontro del tutto inaspettato che la spiazzerà molto. Intanto, continuerà il processo contro Lello Valsano e non mancheranno i colpi di scena, soprattutto dopo il gesto che ha compiuto in carcere. Il legale del criminale, in particolare, chiamerà a deporre i testimoni a favore dell'uomo e le sue scelte non faranno che confermare la linea cinica e spregiudicata che ha sposato, affinché il suo assistito ottenga l'infermità mentale. L'avvocato di Valsano ha messo anche in difficoltà Viola incalzandola con domande tendenziose ed insidiose volte a dimostrare che l'assassino di Susanna abbia agito in modo non premeditato e mosso da un raptus di follia. Con questa strategia, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 febbraio 2023)Poggi, nel corso dell'episodio di Unaldi giovedì 23, farà undel tuttoche la spiazzerà molto. Intanto, continuerà il processo contro Lello Valsano e non mancheranno i colpi di scena, soprattutto dopo il gesto che ha compiuto in carcere. Il legale del criminale, in particolare, chiamerà a deporre i testimoni a favore dell'uomo e le sue scelte non faranno che confermare la linea cinica e spregiudicata che ha sposato, affinché il suo assistito ottenga l'infermità mentale. L'avvocato di Valsano ha messo anche in difficoltà Viola incalzandola con domande tendenziose ed insidiose volte a dimostrare che l'assassino di Susanna abbia agito in modo non premeditato e mosso da un raptus di follia. Con questa strategia, ...

