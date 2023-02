Un posto al sole, anticipazioni 23 febbraio: si faranno avanti i testimoni a favore di Lello Valsano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera 23 febbraio 2023, su Rai Tre andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole. La soap ambientata a Napoli continua ogni settimana a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Nel corso del nuovo appuntamento l’attenzione verrà focalizzata soprattutto su Lello Valsano. Scopriamo qualche spoiler in più al riguardo. Un posto al sole, anticipazioni 23 febbraio Nel corso della nuova puntata di Un posto al sole, che andrà in onda stasera giovedì 23 febbraio 2023, i telespettatori di Rai 3 assisteranno a dei nuovi colpi di scena. Il processo legato a Lello sta per volgere alla fase conclusiva. (L’articolo continua dopo la foto.) Al Vulcano il numero di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera 232023, su Rai Tre andrà in onda una nuova puntata di Unal. La soap ambientata a Napoli continua ogni settimana a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Nel corso del nuovo appuntamento l’attenzione verrà focalizzata soprattutto su. Scopriamo qualche spoiler in più al riguardo. Unal23Nel corso della nuova puntata di Unal, che andrà in onda stasera giovedì 232023, i telespettatori di Rai 3 assisteranno a dei nuovi colpi di scena. Il processo legato asta per volgere alla fase conclusiva. (L’articolo continua dopo la foto.) Al Vulcano il numero di ...

