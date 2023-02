Un piccolo angolo di Napoli a Roma: un tappa obbligatoria per chi ha nostalgia della città partenopea (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avete mai sentito parlare della Pasticceria Savarese di Roma? E’ un posto unico dove vi attendono tre sorelle con le loro ricette gustose e deliziose. E’ un piccolo angolo di Napoli situato nel cuore della Capitale dove i gli amanti della città partenopea potranno trovare molti dolci tradizionali. LEGGI ANCHE:–A Roma c’è la pasticceria per chi è a dieta: da provare almeno una volta nella vita Roma, pasticceria Savarese: sessant’anni di storia e tradizione Le sorelle SavareseErano gli anni Sessanta quando tre sorelle, Pina, Grazia e Piera, giunsero a Roma e decisero di aprire la pasticceria Savarese che di lì a poco sarebbe diventata un luogo magico e unico per tanti ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avete mai sentito parlarePasticceria Savarese di? E’ un posto unico dove vi attendono tre sorelle con le loro ricette gustose e deliziose. E’ undisituato nel cuoreCapitale dove i gli amantipotranno trovare molti dolci tradizionali. LEGGI ANCHE:–Ac’è la pasticceria per chi è a dieta: da provare almeno una volta nella vita, pasticceria Savarese: sessant’anni di storia e tradizione Le sorelle SavareseErano gli anni Sessanta quando tre sorelle, Pina, Grazia e Piera, giunsero ae decisero di aprire la pasticceria Savarese che di lì a poco sarebbe diventata un luogo magico e unico per tanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... white58783749 : RT @athena052535285: #incorvassi un ometto piccolo piccolo e la sua donnetta piccola piccola non riusciranno a mettere in un angolo Micol.… - athena052535285 : #incorvassi un ometto piccolo piccolo e la sua donnetta piccola piccola non riusciranno a mettere in un angolo Mico… - brunilde43 : @mgrazia1961 Mi sono informata,da me in via Quinto non entri più al Carrefour, via Marrusic (altro angolo)EKOM poss… - Euronauseata : @VEParsi1 No, saremo noi che pagheremo il conto... Il piccolo presuntuoso occidente verrà messo in angolo dal resto del mondo. - LabAlteValli : RISTORANTE PIZZERIA ITALIA ?????? In pieno centro storico di Susa, a due passi dalla Cattedrale, un piccolo angolo di… -